Mesut Özil Guendouzi’yi SABAH Spor’a değerlendirdi: Vazgeçmeyen bir karakter!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mesut Özil, sarı-lacivertli takımın yeni transferi Matteo Guendouzi'yi SABAH Spor'a yorumladı. Bir dönem Arsenal'de birlikte forma giydiği Fransız futbolcunun çok yetenekli olduğunu söyleyen Mesut Özil, "Guendouzi gerçekten çok iyi bir futbolcu, önemli bir yıldız. Fenerbahçe'de başarılar diliyorum. İlk maçta hem de G.Saray'a karşı kendisini zaten ispat etti. Nasıl bir kademe oyuncusu olduğunu herkese gösterdi" ifadesini kullandı.



BU KADRO AVRUPA'DA KUPA ALMALI

Fenerbahçe'nin doğru bir transfer yaptığını vurgulayan Mesut, "Koşan, mücadele eden, farklı özellikleri olan bir oyuncu. Guendouzi hem savunmada hem hücumda takımda çok etkili olacaktır" dedi. Kanarya'nın yeni hocası Tedesco'yu da değerlendiren 37 yaşındaki ünlü isim, şunları söyledi: "Takıma katkısı olumlu yönde oldu. F.Bahçe'nin çok yetenekli oyuncuları var, güzel bir kadro kurdular. Son maçta Galatasaray'a karşı da gördük. Derbide pozitif bir oyun, doğru bir futbol vardı. Takım içerisindeki uyum ve enerji üst seviyede. Avrupa'da da başarılı olmak ve kupa kaldırmak önemli. İnşallah Avrupa'da başarılı olurlar."