Milli oyuncular Merih ve Hakan!

F.BAHÇE başkan adayı Hakan Safi'nin "İki milli oyuncuyla anlaştım" dediği isimler de Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu… Fenerbahçe altyapısından yetişen ve ismi zaman zaman sarı-lacivertli takımla anılan Merih, 2023'ten bu yana Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyiyor. 2029'a kadar sözleşmesi olan milli stoper, burada iki kez Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Her fırsatta Galatasaraylı olduğunu söyleyen ve kulübü İnter ile sarı-kırmızılıların anlaşmasını bekleyen 32 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu'nin ise İtalyan ekibi ile 1 sezon daha kontratı bulunuyor. Bu sezon İnter ile hem lig hem İtalya Kupası şampiyonluğu yaşayan Hakan, 30 maçta 12 gol attı, 6 asist yaptı.

