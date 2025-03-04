Mourinho haklı çıktı!

tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho, takımını şampiyonluk yolunda motive etmek için yaptığı konuşmalarla dikkat çekiyor. Portekizli çalıştırıcı, Samandıra'da düzenlediği toplantılarda oyuncularına haftalardır,diyordu. Galatasaray'ın Kasımpaşa maçındaki puan kaybı tecrübeli hocayı haklı çıkardı. Mourinho'nun yaptığı son toplantıda,ifadelerini kullandığı öğrenildi.