Ndidi’den kötü haber

Fenerbahçe derbisini kaybeden Beşiktaş'a dün bir kötü haber daha geldi. Kadıköy'deki karşılaşmanın 86. dakikasında adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkan Wilfred Ndidi'nin, uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Nijeryalı orta sahanın tedavisine hemen başlandığı belirtilirken, oyuncunun cezalı olduğu Antalyaspor maçının yanı sıra Samsunspor karşılaşmasında da forma giyemeyeceği öğrenildi. Bu arada Beşiktaş'ın Panamlı sağ beki Amir Murillo, derbide rakibiyle yaşadığı çarpışma sonrası kafa travması geçirmişti. Tecrübeli futbolcunun MR görüntülenmesinde soruna rastlanmadı. 30 yaşındaki oyuncunun durumunun iyi olduğu ve Antalyaspor'a karşı ilk 11'de yerini alacağı belirtildi.