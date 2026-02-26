Neden bir mucize olmasın!

Fenerbahçe, Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda bugün Nottingham Forest karşısına çıkacak. İstanbul'da 3-0 kaybeden sarı-lacivertlilere tur için 4 farklı galibiyet gerekiyor. 3 farklı kazanırsa maç uzatmalara gidecek. İngiltere yolculuğu öncesi basının karşısına çıkan teknik direktör Domenico Tedesco, turun kendileri için bitmediğini söyledi ve umut dağıttı. İşte İtalyan hocanın açıklamalarından en çarpıcı bölümler:

EYLÜL AYINDA BUGÜNKÜ DURUMU SÖYLESELERDİ KABUL EDERDİM

Avrupa Ligi neden bitmiş olsun. Orada bir mucize gerçekleştirmek için azmimiz var. Mesajımı her zaman sahada veririm. Büyük sözlerin adamı değilim. Basın toplantılarında dürüst ve düz olmaya çalışıyorum. Benim için önemli olan oyuncuların içinde bu inanca sahip olmamız. Eylül ayında geldiğimde bana bir belge imzalatsanız ve 'Şubat ayında böyle bir durumda olacaksın' deseniz kabul ederdim. Sakatlıklar kötü ama ağlayacak halimiz yok, benim işim çözüm bulmak. Beşiktaş maçını son dakikada, pek çok maçı geri dönerek kazandık.

KAZANACAĞIZ, BERABERE KALMAYI VEYA ELENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ!

Bazı şeyleri önceden bilemezsiniz. Sakatlıkları bilemezsiniz. Hasta olan oyuncular oldu. Bazı oyuncuların ailevi problemleri vardı. Normalde puan tablosuyla ilgili konuşmuyorum. Her ne kadar Kasımpaşa'ya puan kaybetsek de bu kadar puan kazanmamız, bunlar pozitif. Bazen oyuncularımın ne kadar güçlü olduklarını bilmediklerini düşünüyorum. Süper Lig de Avrupa Ligi de çok önemli. Avrupa Ligi'ni dikkatimizi dağıtacak bir şey olarak görmedim. İngiltere'de güçlü bir takıma karşı sıcak bir atmosfer yaşayacağız. Belki orada daha iyi olabiliriz. Maçı kazanmaya çalışacağız. Berabere kalmayı veya Avrupa Ligi'nden elenmeyi düşünmüyoruz.



F.BAHÇE'DE 7 EKSİK VAR

F.BAHÇE'DE Fred cezalı, Oosterwolde hem cezalı hem de sakat. Ameliyat olan Edson Alvarez, Nottingham ile oynanan ilk maçta sakatlanan Skriniar'ın yanı sıra Kasımpaşa karşılaşmasında sağ arka adalesinde kısmi yırtık olan Çağlar, sol arka adalesinde yırtık olan Talisca ve sol arka adalesinde zorlanma bulunan Ederson, bugünkü maçta forma giyemeyecek.