Neredesin Ferdi!

Fenerbahçe, milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nukasasını doldurdu ama sahadaki atak görüntüsünü kaybetti.Sol tarafta en güvenilen isim olan Ferdi'nin olmayışı, sarı-lacivertli takımı geriye götürdü.Fenerbahçe bu sezonTeknik direktörJose Mourinho, hücumdaHollandalı isme güvenmiyor.Maximin ligde 6 maçta 1gol atarken 3 asist yapıp 4 golekatkı verdi. Takım da geçensezonun 6. haftasına göre 1 golfazla attı (13/14) amaderbisinin moral bozukluğuyla Avrupa Ligi'ne başlayacak Fenerbahçe, yarın Belçika temsilcisi U.S Gilloise'yi Kadıköy'de konuk edecek. Derbi sonrası stattan sekerek ayrılan Allan-Saint Maximin'in kontrollerinde ciddi bir duruma rastlanmadı. Ancak oyuncu riske edilmeyecek. Sol kanatta Tadic'in oynaması bekleniyor. Bu arada sakatlığı geçen ve takımla çalışan Osayi ise Antalya deplasmanında kadroya girecek.