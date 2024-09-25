Neredesin Ferdi!

Fenerbahçe, milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu bonuslar hariç 30 milyon Euro'ya Premier Lig ekibi Brighton'a gönderip
kasasını doldurdu ama sahadaki atak görüntüsünü kaybetti. Geçen sezon Ferdi (1 gol-4 asist) - Tadic (10 gol-14 asist) ikilisi rakiplere tehlike oluştururken takıma da toplamda 29 gollük katkı vermişti.
Sol tarafta en güvenilen isim olan Ferdi'nin olmayışı, sarı-lacivertli takımı geriye götürdü. Derbide Kaan Ayhan'ın üzerine sadece Saint-Maximin giderken savunma yönünde de Barış Alper'i tutmakta zorlandı.
GEÇEN YILDAN BİR GOL FAZLA
Fenerbahçe bu sezon sadece Maximin'le atağa çıkarken, Jayden Oosterwolde savunmada bekliyor.
Teknik direktör
Jose Mourinho, hücumda
Hollandalı isme güvenmiyor.
Maximin ligde 6 maçta 1
gol atarken 3 asist yapıp 4 gole
katkı verdi. Takım da geçen
sezonun 6. haftasına göre 1 gol
fazla attı (13/14) ama taraftar Ferdi-Tadic ikilisinin uyumunu özlediğini her seferinde dile getiriyor.
MAXİMİN AVRUPA'YA ZOR
G.SARAY
derbisinin moral bozukluğuyla Avrupa Ligi'ne başlayacak Fenerbahçe, yarın Belçika temsilcisi U.S Gilloise'yi Kadıköy'de konuk edecek. Derbi sonrası stattan sekerek ayrılan Allan-Saint Maximin'in kontrollerinde ciddi bir duruma rastlanmadı. Ancak oyuncu riske edilmeyecek. Sol kanatta Tadic'in oynaması bekleniyor. Bu arada sakatlığı geçen ve takımla çalışan Osayi ise Antalya deplasmanında kadroya girecek.