Neştere devam

İletişim departmanındaki alınan aksiyon, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı kalması, diyetisyenin takımdan gönderilmesinin ardından Samandıra'ya neşter vurulmaya devam ediyor. Fenerbahçe yönetimi, kulübün scout ekibi ile de bir toplantı gerçekleştirerek bugüne kadarki çalışmaların detaylı raporunu talep etti.
Toplantının ardından alınan karara göre; scouting yapılanması tamamen yenilenecek ve ekip baştan oluşturulacak. İncelemelerde, dikkat çekici bir detay da ortaya çıktı. Fenerbahçe Akademisi'nden "yetersiz" raporuyla görevine son verilen bazı scoutların, kısa bir süre sonra A Takım scout ekibine dahil edildiği tespit edildi. Yönetim, bu çelişkili durumun nedenlerini araştırırken, yeni dönemde daha profesyonel bir scouting ağı kurulması planlanıyor.