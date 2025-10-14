Neştere devam

İletişim departmanındaki alınan aksiyon, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı kalması, diyetisyenin takımdan gönderilmesinin ardından Samandıra'ya neşter vurulmaya devam ediyor.Toplantının ardından alınan karara göre; scouting yapılanması tamamen yenilenecek ve ekip baştan oluşturulacak. İncelemelerde, dikkat çekici bir detay da ortaya çıktı. Fenerbahçe Akademisi'nden "yetersiz" raporuyla görevine son verilen bazı scoutların, kısa bir süre sonra A Takım scout ekibine dahil edildiği tespit edildi.