Olağan şüpheli Maximin!

Anderson Talisca transferine bitti gözüyle bakan Fenerbahçe'de 2 yabancı stoper ve bir sol bek arayışları son hız devam ediyor. Kadrosunda 11 yabancı futbolcusu bulunan sarılacivertlilerde bu takviyeler yapıldığında sayı 15'e yükseliyor. Sol bek transferi yapabilmek için bir yabancı futbolcusunu göndermek zorunda olan Kanarya'da bileti kesilecek ilk aday Allan Saint-Maximin… Büyük beklentiyle alınmasına rağmen performansı yetersiz kalan ve Jose Mourinho'nun gözünden düşen Fransız sol kanat, tekrardan Arabistan'a dönebilir.

KULÜPTEN 8 MİLYON EURO MAAŞ ALIYOR

Al Ahli'den kiralanan ve 8 milyon Euro maaş alan 27 yaşındaki oyuncunun durumunun yönetim toplantısında görüşüldüğü ve uygun şartlar oluştuğunda sözleşmesinin feshedilmesinin planlandığı öğrenildi. Henüz net bir bildirimde bulunulmamış olmasına rağmen son iki karşılaşmada hiç şans bulamayan Maximin'in de ayrılık fikrine sıcak baktığı ifade edildi.

HASTA OLDU!

Fenerbahçe formasıyla 22 maçta görev yapan Allan Saint-Maximin, 3 gol ve 4 asistlik katkı verdi. Fransız oyuncu, bugün oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasında gribal enfeksiyon nedeniyle kadroya alınmadı.