Olimpiyat için son bilet!

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor, bugün Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 20.30'da başlayacak ve ATV'den canlı olarak yayınlanacak karşılaşmanın maç önü ve sonu gün boyu A Spor ekranlarında olacak. Turu geçen takım 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda finalde Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi verecek. Tarihinde 9 kez Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe, son iki sezondaki kupa özlemini bitirmek istiyor. Samsunspor ise tarihinde ilk kez mücadele ettiği organizasyonda bir ilki yaşama amacında.

EKSİK ÇOK, MUSABA GÖREV BAŞINA

Fenerbahçe'de Afrika Kupası'nda olan En-Nesyri ve Nene'nin dışında Brown, Semedo ve Talisca'nın tedavileri sürüyor. Fred kart cezalısı. Alvarez'in oynayıp oynamayacağı maç saati belli olacak. Samsun'dan transfer edilen Musaba, Tedesco'nun görev vermesi halinde karşılaşmada sarı-lacivertli formayı ilk kez giyecek. Oyuncunun 11'de başlama ihtimali yüksek. Karadeniz ekibinin eksikleri Emre Kılınç, Olivier Ntcham, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin. Bu arada iki takım arasında ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan maç 0-0 bitmişti.

MEYDAN OKUMAYA HAZIR

MUSABA, Fenerbahçe'deki ilk idmanındaki fiziksel ve atletik testlerden başarıyla çıktı. Jhon Duran'ın ardından takımın en iyi 2. derecesine imza attı. Samsunspor'a karşı oynamak için hazır olan 25 yaşındaki sol kanat, kulüp televizyonuna verdiği röportajda "Kadroda üst düzey oyuncular var ama formam için mücadele etmeye hazırım. Bu benim için aynı zamanda bir meydan okuma. Takım arkadaşıma gol attırdığımda mutlu oluyorum. Bu sezon hasret kalınan kupayı ait olduğu yere getireceğimize yürekten inanıyorum" dedi.