Önce Schmidt!

F.Bahçe, hücum futbolu oynatacak, tecrübeli bir teknik direktörü takımın başına getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetimin, Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından yaptığı toplantıda birçok aday gündeme geldi. Schmidt, Montella, Terzic ve İsmail Kartal isimleri masaya yatırılırken Fenerbahçe'nin eski kaptanı Volkan Demirel de adaylar arasında yer aldı. Başkan Ali Koç ve ekibi, özellikle hücum futbolunu ön plana çıkaracak adaylar üzerinde fikir birliğine vardı. Bu doğrultuda yabancıda Roger Schmidt ismi ağırlık kazandı. İsmail Kartal'ın ise yerli aday olarak gündemini koruduğu belirtildi. Teknik adam konusunda Futbol Direktörü Devin Özek'e tam yetki verildi. Özek, yapacağı görüşmeler sonrası yarın bir rapor sunacak. Shcmidt ile görüşmeyi Özek yapacak. İsmail Kartal göreve hazır olduğunu açıklamıştı. Bu arada "Volkan Demirel'e şans verelim" diyen bir grup yönetici de olduğu öğrenildi.



ROGER SCHMİDT KİMDİR?

Almanya'nın alt kademe liglerinde ve amatör bölgesel liglerinde orta saha pozisyonunda oynayan Schmidt, 2005'te antrenörlüğe başladı. Paderborn, Benfica, PSV Eindhoven, Bayer Leverkusen, Salzburg ve BJ Guoan gibi takımları çalıştırdı. Portekiz Ligi ve Avusturya liglerinde şampiyonluk yaşadı. Ayrıca görev yaptığı kulüplerde Hollanda Kupası, Avusturya Kupası, Hollanda Süper Kupası, Almanya Westfalen Kupası ve Çin Kupası'nı kaldırdı.





İLK MAÇTA RAKİP DİNAMO ZAGREB

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin fikstürü açıklandı. İlk hafta müsabakasında 24 Eylül Çarşamba günü Dinamo Zagreb'i sahasında konuk edecek Kanarya, 2 Ekim'de Fransa'da Nice deplasmanına gidecek. İşte Kanarya'nın Avrupa serüveni…



F.BAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

24 Eylül Çarşamba: Dinamo Zagreb (İstanbul)

2 Ekim Perşembe: Nice

23 Ekim Perşembe: Stuttgart

6 Kasım Perşembe: V.Plzen (İstanbul)

27 Kasım Perşembe: Ferencvaros (İstanbul)

11 Aralık Perşembe: Brann

22 Ocak Perşembe: Aston Villa (İstanbul)

29 Ocak Perşembe: FCSB