Oosterwolde’ye Roma’dan mektup

F.Bahçe'ye 2022-23 sezonunda Parma'dan gelen Oosterwolde'ye Roma'nın ilgisi resmiyet kazanmış durumda. Sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 2028 yılında bitecek 25 yaşındaki Hollandalı savunmacı için Serie A temsilcisi kulübe ilgi mektubu gönderdi.Oosterwolde'nin de bu teklife sıcak baktığı ve sarı-lacivertli yönetimden ayrılık için izin isteyeceği öğrenildi. Öte yandan Nene için Bundesliga ekibi Stuttgart 22 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı. Archie Brown'a da bir Premier Lig takımının 16 milyon Euro teklif ilettiği öğrenildi.

