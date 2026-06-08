Oyunu kullandı mesajı verdi!

Seçim çalışmaları boyunca Aziz Yıldırım
'ın teknik direktör adayı olarak lanse edilen Aykut Kocaman
da oy kullananlar arasındaydı. Tecrübeli teknik adam ilk açıklamasını da burada yaptı. Kocaman'ın sözleri adeta mesaj gibiydi: "Her transfer döneminde yeni oyunculardan bahsediliyor. Her sene oyuncu geliyor ama verimsizlik ortamında tırnak içinde söyleyeceğim, 'çöp' haline geliyor. Fenerbahçe
'nin son dönemindeki en önemli sorunu, futbolu yönetenlerin verimliliği arttıramama sorunu oldu. Umarım bu kez elverişli olur" dedi. Kendisi üzerinden yürütülen tartışmalardan rahatsız olduğunu da dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Son 7-8 senede hiçbir şeyle uğraşmamama rağmen ve hiç kimseyle temasım olmamasına rağmen bu ayrışmaya dahil oldum. Bundan son derece rahatsızım"
ifadelerini kullandı.