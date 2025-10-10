Özlenen Fred dönüyor

Fenerbahçe'de son haftalarda form grafiği düşen Fred, milli arayla birlikte yeniden eski günlerine dönüyor. Yaklaşık bir aydır mental olarak sıkıntılar yaşayan Brezilyalı yıldız, son 4 karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamıştı. Teknik direktör Domenico Tedesco ve ekibi, Fred ile yakından ilgilenerek yeniden motive olmasını sağladı. Milli arada özel antrenman programı uygulayan futbolcu kondisyon yüklemeleriyle fiziksel olarak da güçlendi. "Kendimi yeniden iyi hissediyorum" diyerek dönüş sinyalleri veren Fred, Karagümrük karşılaşmasıyla 11'de görev alabilir.



DURAN'DAN YENİ MESAJ!

Fenerbahçe'nin ültimatom vermesinin ardından idmanlara çıkan Jhon Duran, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Milli aradan sonra döneceği konuşulan golcü futbolcu, "Hiçbir şeyin başkalarına anlamlı gelmesine gerek yok, sadece seni iyi hissettirmesi önemli" mesajını verdi.