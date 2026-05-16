Pavlidis savaşı

Fenerbahçe'nin başkan adaylarından hem Aziz Yıldırım'ın hem de Hakan Safi'nin yeni sezon planlamasında forvet hattı büyük önem taşıyor. Santrforda yalnızca Sidiki Cherif ile sezonu tamamlayan sarı-lacivertliler, 2 golcü transferi hedefliyor. Bu doğrultuda iki aday da Vangelis Pavlidis transferine yoğunlaştı. Benfica, Yunan golcüsüne 40 milyon Euro değer biçiyor.

Sözleşmesi 2029'da bitecek 27 yaşındaki yıldızın, Türkiye'ye transfer olma fikrine sıcak baktığı belirtildi. F.Bahçe'nin eski sportif direktörü ve şu anda Benfica'da aynı görevi yürüten Mario Branco'nun, söz konusu rakamda ısrarcı olacağı kaydedildi. Pavlidis'in Kerem Aktürkoğlu ile 1 sezon yakaladığı uyum, olumlu bir faktör olarak görülüyor. Forvet hattına yapılacak takviyelerin, yeni sezon planlamasında belirleyici adım olacağı vurgulanıyor.