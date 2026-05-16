Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Pavlidis savaşı
Giriş Tarihi: 16.05.2026

Pavlidis savaşı

Benfica’nın 40 milyon Euro bonservis istediği Yunan santrfor, Türkiye’ye gelmeye sıcak bakıyor. Portekiz ekibinde Kerem ile oynaması transferi olumlu kılıyor

Samet YÜKSEL
Pavlidis savaşı
  • ABONE OL

Fenerbahçe'nin başkan adaylarından hem Aziz Yıldırım'ın hem de Hakan Safi'nin yeni sezon planlamasında forvet hattı büyük önem taşıyor. Santrforda yalnızca Sidiki Cherif ile sezonu tamamlayan sarı-lacivertliler, 2 golcü transferi hedefliyor. Bu doğrultuda iki aday da Vangelis Pavlidis transferine yoğunlaştı. Benfica, Yunan golcüsüne 40 milyon Euro değer biçiyor.

Sözleşmesi 2029'da bitecek 27 yaşındaki yıldızın, Türkiye'ye transfer olma fikrine sıcak baktığı belirtildi. F.Bahçe'nin eski sportif direktörü ve şu anda Benfica'da aynı görevi yürüten Mario Branco'nun, söz konusu rakamda ısrarcı olacağı kaydedildi. Pavlidis'in Kerem Aktürkoğlu ile 1 sezon yakaladığı uyum, olumlu bir faktör olarak görülüyor. Forvet hattına yapılacak takviyelerin, yeni sezon planlamasında belirleyici adım olacağı vurgulanıyor.

#BENFİCA #AZİZ YILDIRIM #HAKAN SAFİ #SİDİKİ CHERİF

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Pavlidis savaşı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA