Pedro defteri kapattı

orvet transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, çözümü kendi içinde buldu… Sarı-lacivertlilere, Brezilya asıllı İtalyan forveti Joao Pedro'dan müjdeli haber geldi.ve o zamandan bu yana sahalardan uzak kalan 30 yaşındaki futbolcu, sonunda iyileşti… Pedro, sarı-lacivertlilerin cumartesi günü tesislerde Karagümrük ile oynadığı vehazırlık karşılaşmasında 15 dakika forma şansı buldu. Pedro'nun fiziksel olarak çabuk toparlandığını gören ve takıma katkı vereceğini düşünen teknik direktör Jorge Jesus, yönetime, "Forvet transferine ihtiyacımız kalmadı" mesajını iletti.Geçen sezon ise Cagliari'de 39 müsabakada boy gösterip; 13 gol, 4 asistle oynamıştı.