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Giriş Tarihi: 21.2.2023

Pedro defteri kapattı

Samet YÜKSEL
Pedro defteri kapattı

Sakatlığını atlatan ve Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında süre alan 30 yaşındaki futbolcu, fiziksel olarak hazır bir görüntü verdi. Jesus da “Forvet transferine gerek kalmadı” mesajını iletti

Forvet transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, çözümü kendi içinde buldu… Sarı-lacivertlilere, Brezilya asıllı İtalyan forveti Joao Pedro'dan müjdeli haber geldi. 30 Kasım 2022'de Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında dizinden sakatlanan ve o zamandan bu yana sahalardan uzak kalan 30 yaşındaki futbolcu, sonunda iyileşti… Pedro, sarı-lacivertlilerin cumartesi günü tesislerde Karagümrük ile oynadığı ve 4-2 kazandığı hazırlık karşılaşmasında 15 dakika forma şansı buldu. Pedro'nun fiziksel olarak çabuk toparlandığını gören ve takıma katkı vereceğini düşünen teknik direktör Jorge Jesus, yönetime, "Forvet transferine ihtiyacımız kalmadı" mesajını iletti. Tecrübeli forvet bu sezon Fenerbahçe'de 15 resmi maçta forma giyerken 2 gol ve 1 asist kaydetmişti. Geçen sezon ise Cagliari'de 39 müsabakada boy gösterip; 13 gol, 4 asistle oynamıştı.

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Pedro defteri kapattı
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