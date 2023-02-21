Pedro defteri kapattı

Sakatlığını atlatan ve Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında süre alan 30 yaşındaki futbolcu, fiziksel olarak hazır bir görüntü verdi. Jesus da “Forvet transferine gerek kalmadı” mesajını iletti
Forvet transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, çözümü kendi içinde buldu… Sarı-lacivertlilere, Brezilya asıllı İtalyan forveti Joao Pedro'dan müjdeli haber geldi. 30Kasım 2022'de Rayo Vallecano ileoynanan hazırlık maçında dizinden sakatlanan ve o zamandan bu yana sahalardan uzak kalan 30 yaşındaki futbolcu, sonunda iyileşti… Pedro, sarı-lacivertlilerin cumartesi günü tesislerde Karagümrük ile oynadığı ve 4-2 kazandığı hazırlık karşılaşmasında 15 dakika forma şansı buldu. Pedro'nun fiziksel olarak çabuk toparlandığını gören ve takıma katkı vereceğini düşünen teknik direktör Jorge Jesus, yönetime, "Forvet transferine ihtiyacımız kalmadı" mesajını iletti. Tecrübeli forvetbu sezon Fenerbahçe'de 15 resmi maçta formagiyerken 2 gol ve 1 asist kaydetmişti. Geçen sezon ise Cagliari'de 39 müsabakada boy gösterip; 13 gol, 4 asistle oynamıştı.