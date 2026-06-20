Podolski’den olay sözler

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F.BAHÇE'NİN Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda karşılaşacağı Polonya ekibiBir dönem G.Saray forması giyen Alman efsane şöyle dedi: ''Gornik'in sahibi olarak çıkacağım ilk resmi maç Türkiye'de, F.Bahçe'ye karşı olması ayrı bir anlam taşıyor. G.Saray'ı gururla temsil etmiş biri olarak bu benim için çok özel bir an.