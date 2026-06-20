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Giriş Tarihi: 20.06.2026

Podolski’den olay sözler

Podolski’den olay sözler
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F.BAHÇE'NİN Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda karşılaşacağı Polonya ekibi Gornik Zabrze'nin başkanı Lukas Podolski, eşleşme hakkında açıklama yaptı. Bir dönem G.Saray forması giyen Alman efsane şöyle dedi: ''Gornik'in sahibi olarak çıkacağım ilk resmi maç Türkiye'de, F.Bahçe'ye karşı olması ayrı bir anlam taşıyor. G.Saray'ı gururla temsil etmiş biri olarak bu benim için çok özel bir an. Belki de emeklilik biraz daha bekleyebilir. Kramponları yeniden giyip sahaya dönme ve bir kez daha mücadele etme zamanı gelmiştir.'' Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Podolski’den olay sözler
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