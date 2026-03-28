Ramos’un aklı Matador’da!

enerbahçe'nin en formda oyuncularından Marco Asensio'ya bir talip daha çıktı. İspanyol basınından Orgullobiri'nin haberine göre; Real Madrid'de oynadığı dönemde Asensio ile birlikte forma giyen Sergio Ramos, altyapısından yetiştiği Sevilla'yı satın almak istiyor. Eğer bu işlem gerçekleşirse, Ramos'un ilk planı da Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiriyor… 39 yaşındaki efsane, ilk transferini sarı-lacivertlilerin yıldızı Asensio ile gerçekleştirmeyi arzuluyor. Bilindiği üzere İspanyol futbolcu Asensio'nun taliplisi çok… Özellikle ülkesinin takımları, 30 yaşındaki on numaranın peşinde. Bu ekiplerin başında da Atletico Madrid ve Villarreal geliyor.Kanarya, Matador'u sezon başında PSG'den 7.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Başarılı oyuncunun Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

