Rennes kulübünden Fenerbahçe taraftarlarına uyarı!

UEFA'nın yüksek riskli maç kategorisine aldığı Rennes-Fenerbahçe karşılaşması için Fransa'da alarm verildi.

Rennes, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; sadece 19 bin kombine sahibinin karşılaşmayı tribünden takip edeceğini ve ekstra bilet satışı yapılmayacağını duyurdu. Fransız ekibi, karşılaşmada bin 350 Fenerbahçe taraftarının da yer alacağını belirtti.

Rennes kulübü, "Öncelikli görevimiz en güvenli şekilde maçın stadyumda izlenmesi" derken kulübün, bu kararı ise taraftarlarını ikiye böldü. Bir grup taraftar, uygulamanın normal olduğunu savunurken, "Zaten takım bu sezon ne oynuyor da stada izlemeye gidelim" dedi. Diğerleri ise bu yapılanın yanlışlığına vurgu yaparak, "Statta maç izlemek her taraftarın hakkıdır. Bu hakkı elimizden almak mantıksız" isyanında bulundu.