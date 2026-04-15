Riva’ya kamp kuracak

Süper Lig'de bitime 5 hafta kala lider Galatasaray'la aradaki puan farkını 2'ye indiren Fenerbahçe işi şansa bırakmayacak… Geçmiş sezonlarda yaşanan acı tecrübelerin tekrarlanmasını istemediklerini her fırsatta dile getiren sarı-lacivertli yönetim, Kayserispor maçı sonrası Başkan Sadettin Saran önderliğinde soluğu Riva'da aldı. Fenerbahçe yönetimi, TFF yönetimine şikâyetlerini bir dosya halinde sunarken, Makarov'un, Guendouzi'ye kafa atmasına rağmen kırmızı kart görmemesi, şikâyetin ilk sırasında yer aldı. Bundan sonraki maçlarda en ufak bir hatayı kabul etmedikleri TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'a iletildi. Riva'ya ziyaretlerin de sezon bitene kadar her hafta devam edeceği öğrenildi.

VAR'A YABANCI HAKEM, ODAYA TEMSİLCİ

Bu arada Futboldan Sorumlu Yönetici Ertan Torunoğulları, TFF'ye yaptıkları ziyaretin detaylarını şöyle aktardı: "Federasyonumuzu ziyaret ettik. Bundan sonra da ziyaret edeceğiz. Kayserispor maçındaki pozisyonları tartıştık, konuştuk kendileriyle. Sürekli kontak halindeyiz. Takipçisiyiz. Son 5 haftaya girdik. İnşallah sadece Fenerbahçe için değil tüm takımlarımız için, küme düşme hattı da yavaş yavaş zorlaşıyor. Federasyona daha önce gündeme getirdik. Oynanan müsabakanın VAR odasında iki kulübün de temsilcileri olsun. Beşiktaş ve Kayserispor maçında sağ olsun federasyon kabul etti. Temsilci göndermek istedik. Fakat diğer takımlar kabul etmedi. Federasyon sıcak bakıyor. İnşallah bundan sonraki maçlarda olur." Bu arada Fenerbahçe derbide orta hakem olmasa da VAR'ın yabancı olması isteğini de TFF'ye iletti.