Robertson’a seçim engeli

Giriş Tarihi: 21.05.2026

Transfer çalışmalarını seçime rağmen yürüten Fenerbahçe yönetimi, Andrew Robertson için devreye girdi. Liverpool'da efsaneleşen ve sözleşmesi bitmesi nedeniyle takımdan ayrılmaya hazırlanan İskoç sol beke resmi teklif iletildi. Sarı-lacivertli kurmayların, 32 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek adına 3 milyon Euro yıllık ücret ve 2+1 yıllık sözleşme önerdi. Robertson'ın, Fenerbahçe'nin sunduğu bu projeye sıcak baktığı öğrenildi. Ancak 6-7 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimi, transfere engel oluşturuyor. Kısa süre içinde karar vermek isteyen oyuncunun, Fenerbahçe'deki süreci beklemek istemediği ve diğer teklifleri değerlendirmeye alacağı ifade edildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

