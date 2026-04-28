Roma’dan 15 milyon €

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılında bitecek Oosterwolde'ye, İtalya ekibi Roma'dan teklif var… Milli futbolcu Zeki Çelik'in de formasını giydii Serie A temsilcisinin, 25 yaşındaki defans oyuncusu için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. Sarı-lacivertli takımın 2022-23 sezonunda Parma'dan 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı4 sezonda Fenerbahçe ile 106 maça çıkan futbolcu, geçen sezon yaşadığı çapraz bağ yırtığı nedeniyle sadece 14 karşılaşmada forma giyebilmişti.