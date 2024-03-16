Sabah Spor gündeme damga vurdu

Spor'un dün sayfalarında yer alan iki önemli haber, spor gündemine damga vurdu... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı basın toplantısında Dursun Özbek'in kendisiyle hatırlı bir dost vasıtasıyla görüşmek istediğini açıklamıştı."Başkanımız nasıl Ali Koç ile görüşmek için araya bir aracı koyar" diye... YazarımızBütün gün sosyal medya ve internet sitelerinin gündemiydi… Dursun Bey özetle,ifadelerini kullandı.Çünkü kendisinin uğur denemesi yaptığı için karşılaşmalara gitmediği, bilinen bir durumdu. Aylar sonra tribünde yer aldığı bir mücadelede 87. dakikadaki fotoğrafları da gündeme damga vurdu.Yanda zaten bu özel fotoğraflar var. Özetle gazetecilik yaşamaktır, temastır, heyecandır, anı yakalamaktır. Artık spor basınında işini iyi yapanlar bir elin parmağını geçmiyor.F.BAHÇE Başkanı Ali Koç bu sezon maçlara gelmeme prensibini, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in ziyareti sebebiyle bozmuştu. Geçmiş sezonlarda yaşadığım tecrübe sebebiyle bir yandan maçta yaşananları takip ederken, diğer taraftan da gözüm Başkan Koç ve F.Bahçe yönetiminin olduğu locadaydı. Maç sakin geçse de 87'de İrfan Can Eğribayat ile Union Saint- Gilloise forveti Eckert arasında bir pozisyon sonrasında tartışma yaşandı. Hakem her iki oyuncuya da sarı kart gösterirken, takip ettiğim yönetim locasında hareketlenme yaşandı. Objektifimi o tarafa çevirdiğimde Koç'un pozisyona tepki verdiğini gördüm. Koç daha sonra pozisyonla ilgili olarak sportif direktör Mario Branco'ya tepkisini dile getirdi.Murat ÖZBOSTANSABAH Spor yazarı Levent Tüzemen'in G.Saray Başkanı Dursun Özbek ile yaptığı görüşme dünün en çok konuşulan iki haberinden biriydi.