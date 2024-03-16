Sabah Spor gündeme damga vurdu

SABAH
Spor'un dün sayfalarında yer alan iki önemli haber, spor gündemine damga vurdu... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı basın toplantısında Dursun Özbek'in kendisiyle hatırlı bir dost vasıtasıyla görüşmek istediğini açıklamıştı. Bu sözler özellikle Galatasaray camiasında infial yaratmıştı,
"Başkanımız nasıl Ali Koç ile görüşmek için araya bir aracı koyar" diye... Yazarımız Levent Tüzemen'in, Dursun Özbek ile yaptığı özel röportaj dün bu sayfalarda yer aldı.
Bütün gün sosyal medya ve internet sitelerinin gündemiydi… Dursun Bey özetle, "Ben görüşme talep etmedim. Aracı kişi bizi görüştürmeye çalıştı. Hatta benim evimde buluşun dedi"
ifadelerini kullandı. Bu haberin yanı sıra Ali Koç, UEFA Başkanı Ceferin İstanbul'da olduğu için stattaki maça da mecburen gitmişti.
Çünkü kendisinin uğur denemesi yaptığı için karşılaşmalara gitmediği, bilinen bir durumdu. Aylar sonra tribünde yer aldığı bir mücadelede 87. dakikadaki fotoğrafları da gündeme damga vurdu. Koç, sportif direktör Branco'ya sinirli şekilde bir şeylerden dert yanıyordu... Fotoğrafları çeken Mustafa Nacar'ı tebrik ederim…
Yanda zaten bu özel fotoğraflar var. Özetle gazetecilik yaşamaktır, temastır, heyecandır, anı yakalamaktır. Artık spor basınında işini iyi yapanlar bir elin parmağını geçmiyor. Biz de hiç bitmeyen bir heyecanla işimizi severek yapmaya çaba gösteriyoruz...
KOÇ NEDEN SİNİRLENDİ? FOTOĞRAFLARI ÇEKEN MUSTAFA NACAR ANLATTI
F.BAHÇE Başkanı Ali Koç bu sezon maçlara gelmeme prensibini, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in ziyareti sebebiyle bozmuştu. Geçmiş sezonlarda yaşadığım tecrübe sebebiyle bir yandan maçta yaşananları takip ederken, diğer taraftan da gözüm Başkan Koç ve F.Bahçe yönetiminin olduğu locadaydı. Maç sakin geçse de 87'de İrfan Can Eğribayat ile Union Saint- Gilloise forveti Eckert arasında bir pozisyon sonrasında tartışma yaşandı. Hakem her iki oyuncuya da sarı kart gösterirken, takip ettiğim yönetim locasında hareketlenme yaşandı. Objektifimi o tarafa çevirdiğimde Koç'un pozisyona tepki verdiğini gördüm. Koç daha sonra pozisyonla ilgili olarak sportif direktör Mario Branco'ya tepkisini dile getirdi.
MİNİ YORUM
Murat ÖZBOSTAN
SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen'in G.Saray Başkanı Dursun Özbek ile yaptığı görüşme dünün en çok konuşulan iki haberinden biriydi.