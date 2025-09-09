SABAH Spor Yazarları, Fenerbahçe’deki teknik direktör arayışını yorumladı

GÜRCAN BİLGİÇ

Gelen hocanın Devin Özek'le uyumlu çalışması gerekiyor

Ali Koç'un açıklamalarından anladığımız kadarıyla Fenerbahçe'nin teknik direktörü ismi üstünden değil, 'profil' sonuçlarına göre değerlendirilecek. Alman ekolü peşindeler. Yani; oyun hızı yüksek, baskı-pres kabiliyeti olan genç oyuncuları geliştiren bir model. Bu tip teknik direktörleri listeleyip seçmek istemişler. Yine başkan, Spalletti'yi çok istediklerini ancak gelmediğini de söyledi. Sona kalan iki isim var; Tedesco ve Terzic... Futbol direktörü Devin Özek, iki teknik adamı da artıları ve eksileriyle yönetimin önüne koydu. Şimdi kantarın kimin lehine ağır basacağını anlayacağız. Şu da çok önemli; Fenerbahçe artık bir futbol aklıyla (Devin Özek) çalışıyor. Yani futbol takımının yapılanması, yatırım yapılan oyuncular, önümüzdeki sezonun planlanması gibi her gelişmede Özek'in imzası var. Dolayısıyla yeni gelecek ismin de onunla uyum sağlaması ve belirlenen hedefler için problem çıkarmaması gerekiyor. Avrupa gerçeğinde direktörler bir kulübün her şeyi. Türkiye'de bu sistem olmadı. Çünkü iki başlılık oluyor. Kısacası tarihin en iyi kadrosu kuruldu ama bu oyuncu grubu ülkemizde ilk defa test edilecek bir yönetim modeliyle yarışmaya girecek. Ülke için de takım için de büyük önem taşıyor.



ŞENOL USTAÖMER

Avrupa'da başarı istiyorsa en doğru isim Kocaman'dır

Fenerbahçe gibi bir kulübün teknik direktörünü açıklaması için bu kadar beklemesi doğru bir şey değil… Başarıya aç bir camianın kayıplara tahammülü yok ve bu takımın önünde 14 gün gibi kısa sürede birbirinden zorlu maçları var. Ancak Başkan Ali Koç'un da bu kadar hassas düşünüp, ince eleyip sık dokumasında haklı olduğu bir tarafı var, o da Fenerbahçe'nin önünde bir kongre süreci olması. Bu süreçte getirilecek teknik adamın herkes tarafından kabullenilecek bir isim olması gerek. Bu nedenle hassas davranıyor diye düşünüyorum. Oysa Fenerbahçe'nin dinamiklerini harekete geçirmek gerekir. Bunlar da nedir; ya Aykut Kocaman ya da İsmail Kartal'dır. En azından bu camiayı bilen, bu takımda oynamış biri olarak benim düşüncem budur. Özellikle de yabancı hoca tercihinde bulunmak istiyorsa Ali Koç, onun tercihine de saygı duymamız lazım. Bekleyip göreceğiz. Ancak Sayın Koç eğer bu yıldızlar topluluğu kadroyu Avrupa'da başarıya taşıyacak bir isim arıyorsa; o isim Aykut Kocaman'dır. Avrupa'da bu kulübe yarı final oynatmıştır. İlla ki bir yabancı istiyorsa en şöhretlisi Mourinho'ydu, onu getirdi ama beklentilere karşılık vermedi. Bu da somut bir gerçek.



MURAT ÖZBOSTAN

Terzic kısa vadede risk uzun vadede tam isabet

Fenerbahçe için teknik direktör seçimi adeta bir papatya falına döndü. Yerli mi yabancı mı karmaşası içerisinde yapılan açıklamalara bakarsak artık yabancı bir teknik direktör göreve gelecek. Bu isim de Terzic… Dortmund dışındaki kulüplerde henüz üst düzey bir teknik direktörlük deneyimine sahip değil. Fenerbahçe gibi yüksek baskı ve beklenti altında olan bir kulüpte, bu sınırlı tecrübe risk yaratabilir. Özellikle, Süper Lig'deki yoğun rekabet ve taraftar baskısı, onun için yeni bir sınav olacak. Ama bu sınav hiç de kolay geçmez. Başarıya aç bir camiadan bahsediyoruz. Edin Terzic, Fenerbahçe için ne çok iyi ne de kötü bir seçim olur; orta riskli bir tercih diyebiliriz. İyi yönleri: Genç, modern, Avrupa deneyimi var ve ofansif futbol oynatıyor. Fenerbahçe'nin kadrosuna uyabilir. Kötü yönleri: Süper Lig'de Slaven Bilic'in yardımcısı olarak Beşiktaş'ta görev yaptı ama yüksek baskı ortamına ve Fenerbahçe'nin kaotik dinamiklerine alışması zaman alabilir, tecrübesi sınırlı. Eğer yönetim uzun vadeli bir proje isterse iyi... Ama acil başarı lazımsa riskli.