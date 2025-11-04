Sabah uyandığınızda primler hesaplarınızda

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Beşiktaş derbisinin bitiş düdüğünün ardından soluğu soyunma odasında aldı. Tarihi galibiyet sonrası coşku içindeki takım, başkan Saran'ı tezahüratlarla karşıladı.

Saran, oyunculara tek tek sarılıp moral verirken "Muhteşem bir mücadele gösterdiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Primleriniz yarın sabah (dün) hesaplarda olacak. Emeklerinize sağlık" dedi ve alkış tufanı koptu.

HEDEF İLK ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe, kadın futbol takımının isim ve forma göğüs sponsoru olan arsaVev ile yapılan anlaşma için imza töreni düzenledi.

F.Bahçe Kadın Futboldan Sorumlu Yöneticisi Ufuk Şansal, "Kadın futbol branşımızda ilk şampiyonluğumuza bu sezon hep birlikte ulaşıp, bu mutluluğu taraftarımızla birlikte kutlamak en büyük hayalimiz" dedi. Sarılacivertliler, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde averajla lider olan 18 puanlı G.Saray'ın ardından aynı puanla ikinci sırada.