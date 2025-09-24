Sadettin Saran, yeni dönem için camiaya başarı sözü verdi: Ali bey’den iyisini yapacağız

F.Bahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, dün tesislere giderek takımla ve idari kadro ile tanıştı. Toplantı öncesinde basının sorularını yanıtlayan Saran, geçmiş başkanlar Aziz Yıldırım ve Ali Koç ile iyi ilişkiler içinde olarak birlik halinde yola devam etmek istediklerini vurgulayıp şu sözlerle de camiaya mesaj verdi: "İnşallah eski başkanlarımızla sezon sonunda ligde şampiyonluk kupasını kaldıracağız. Taraftarımızın desteği ile bunu yapacağız. Taraftarsız bunu asla başaramayız.

Yarın (Bugün) hem basketbolda kupa kaldıracağız hem de Hırvatistan'dan galibiyetle döneceğiz. Buna yürekten inanıyorum. İnşallah Ali Bey ve Aziz Bey ile de iyi devam ederiz. Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanırsak, orada olması halinde Ali Bey'in ya da o yoksa Sertaç Bey'in kupayı kaldırmasını isterim. Doğrusu budur. Yeni bir sayfa açıyoruz. Geçmiş dönemde Ali Bey çok iyi şeyler yaptı ama biz daha iyisini yapacağız."

'F.BAHÇE'NİN EMRİNDEYİM'

F.Bahçe'nin eski başkanı Ali Koç, dün Samandıra'ya giderek kulüp personelleriyle vedalaştı. Koç'un yanında, yönetim kurulundan bazı isimler ile birlikte kongre günü de yanından ayrılmayan oğlu Kerim Rahmi de vardı. Ayrıca Koç, kongre üyelerine bir veda mektubu gönderirken, "Bundan sonra bir nefer olarak, her zaman ve her şartta Fenerbahçe'nin emrinde olacağımı bilmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.