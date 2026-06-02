Safi’nin golcüsü Lewandowski

Giriş Tarihi: 2.06.2026

FENERBAHÇE başkan adayı Hakan Safi, Antonio Conte ile anlaştıktan sonra futbolcularla da el sıkışmaya başladı. Safi'nin "İki yıldızı İstanbul'a getirdim, iki milli oyuncuyla da anlaştım dediği isimler belli oldu. Barcelona ile sözleşmesi biten Robert Lewandowski ile Safi'nin görüştüğü ve büyük mesafe kat ettiği öğrenildi. 37 yaşındaki Polonyalı forvetin hem kendisi hem de eşi, tam bir Türkiye aşığı. Tatillerini Antalya'da yapan çiftin bu sevgisi, Safi'nin işini oldukça kolaylaştırdı. Lewandowski yaşına rağmen tam bir gol makinesi. Geçen sezon Barça'da 46 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 19 gol-4 asistlik performans sergilemişti. Lewandowski daha önce Dortmund, Bayern Münih gibi takımlarda da boy göstermişti.

