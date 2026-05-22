Salah ’evet’ dedi, seçimi bekliyor!

Liverpool'a veda eden dünya yıldızı futbolcu Mohamed Salah, Fenerbahçe'ye olumlu yanıt verdi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, sarı-lacivertli yönetim, sözleşmesi devam etmesine rağmen karşılıklı anlaşarak kulübünden ayrılan 33 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla görüşme gerçekleştirdi. Suudi Arabistan takımlarını Avrupa'da oynayacağını söyleyerek reddeden Salah'ın, F.Bahçeli idarecilere ise "Evet" dediği aktarıldı. Tecrübeli futbolcuya yıllık 12-13 milyon Euro maaş üzerinden 3 senelik bir sözleşme teklif edildiği bildirildi. Taraflar prensip anlaşmasına vardı. Yeni gelecek başkan ve yönetimin vereceği karara göre Salah, imzayı atacak.

TAM BİR KRAL

2017-18 sezonunda Roma'dan, 42 milyon Euro bonservisle Liverpool'a transfer olan Mohamed Salah, İngiliz ekibinde 441 maça çıktı. 257 gol atarken 122 asist yaparak kulüp tarihinde önemli bir yer edindi. Salah, İngiltere Premier Lig'de 4 defa gol kralı oldu.