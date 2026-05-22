Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Salah 'evet' dedi, seçimi bekliyor!
Giriş Tarihi: 22.05.2026

Salah 'evet' dedi, seçimi bekliyor!

Fenerbahçe, Mısırlı yıldızla 3 yıllığına anlaştı. Yeni gelecek yönetimin onay vermesi halinde 33 yaşındaki kanat oyuncusu imzayı atacak.

Salah ’evet’ dedi, seçimi bekliyor!
  • ABONE OL

Liverpool'a veda eden dünya yıldızı futbolcu Mohamed Salah, Fenerbahçe'ye olumlu yanıt verdi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, sarı-lacivertli yönetim, sözleşmesi devam etmesine rağmen karşılıklı anlaşarak kulübünden ayrılan 33 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla görüşme gerçekleştirdi. Suudi Arabistan takımlarını Avrupa'da oynayacağını söyleyerek reddeden Salah'ın, F.Bahçeli idarecilere ise "Evet" dediği aktarıldı. Tecrübeli futbolcuya yıllık 12-13 milyon Euro maaş üzerinden 3 senelik bir sözleşme teklif edildiği bildirildi. Taraflar prensip anlaşmasına vardı. Yeni gelecek başkan ve yönetimin vereceği karara göre Salah, imzayı atacak.

TAM BİR KRAL
2017-18 sezonunda Roma'dan, 42 milyon Euro bonservisle Liverpool'a transfer olan Mohamed Salah, İngiliz ekibinde 441 maça çıktı. 257 gol atarken 122 asist yaparak kulüp tarihinde önemli bir yer edindi. Salah, İngiltere Premier Lig'de 4 defa gol kralı oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#FENERBAHÇE #MOHAMED SALAH #LİVERPOOL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Salah 'evet' dedi, seçimi bekliyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA