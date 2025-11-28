Sallandı yıkılmadı

Avrupa Ligi'nde 5 haftada 8 puana ulaşan sarı-lacivertlilerin hedefi, pazartesi Süper Lig'de liderlik



AVRUPA'DA İLK SAMBA

Süper Lig'de 13 maçta 6 gol atan, Şampiyonlar Ligi'nde görev yaptığı 3 karşılaşmada bir kez fileleri bulan Talisca, Avrupa Ligi kulvarında bu sezon ilk kez sevindi. Nene'nin asistinde sağ ayağıyla topu ağlarla buluşturan Brezilyalı yıldız, Ferencvaros'un sevincini 3 dakikada bitirdi. Bu arada Sambacı, Avrupa kupalarının ön elemeler sonrası aşamalarında Nisan 2017'den bu yana (Beşiktaş-Lyon) sağ ayakla ilk golünü attı.





'DERBİDE İLK SIRAYA'SIRAYA ÇIKMAK İSTİYORUZ'

Golüyle Fenerbahçe'ye 1 puanı getiren Talisca oyunu ve performansını şöyle değerlendirdi: "Zor bir maç oldu. Girdiğimiz pozisyonları daha iyi değerlendirebilirdik. İkinci yarı daha iyiydik. Ben de kendi adıma performansımdan ve golümden dolayı mutluyum." Sağ ayağıyla attığı golü "Ortayı Archie açtı, Nene beni gördü. Sağ ayakla çok gol atamıyorum ama güzel oldu" diye yorumladı. "Pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi içinse, "Önemli bir maç oynayacağız. Tek bir hedefimiz var o da kazanmak. Sezon içinde pozitif bir adım daha atmak ve lig tablosunda ilk sıraya çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

NENE GİRDİ ASİSTİ YAPTI

60'da Asensio'nun yerine oyuna giren Fenerbahçe'nin Malili sağ kanadı Nene, 69'da Talisca'nın golünü hazırlayan isimdi. Kayseri maçında 2 gol atan, Rizespor karşılaşmasında 2 asist yapan 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki 5. maçında ilk kez gol pası verdi. Nene'nin 79'daki sert şutu ise üst direkte patladı.

JHON DURAN KIRMIZI GÖRDÜ

Ferencvaros maçına yedek başlayan, 60'ta En-Nesyri'nin yerine giren Jhon Duran 90+1'te Raemaekers ile kafa kafaya gelince, rakibine yaptığı müdahalesinin cezası kırmızı kart oldu. Sarı-lacivertli futbolcu, Avrupa Ligi'nde Brann'la Norveç'te oynanacak maçta forma giyemeyecek.

LEVENT MERCAN İLKİ YAŞADI

FENERBAHÇE'NIN savunma oyuncusu Levent Mercan kariyerinin ilk Avrupa maçına çıktı. Cenk Tosun fıtık ameliyatı olduğu için listeden çıkarılmış yerine Levent eklenmişti. 60. dakikada Kerem'in yerine giren milli yıldız, böylece bu kulvarda da forma giymiş oldu.

SIRADAKİ DURAK NORVEÇ

11 Aralık Perşembe günü 23.00'te Norveç'te Brann'a konuk olacak Fenerbahçe, 22 Ocak Perşembe günü 20.45'te İngiliz Aston Villa'yı ağırlayacak. Son karşılaşma 29 Ocak Perşembe günü 23.00'de Romanya'da FCSB ile oynanacak ve grup maçları tamamlanacak.



KADIKÖY'DE YENİLMEZ!

FENERBAHÇE, taraftarı önünde bu sezon yenilgi yüzü görmedi. 11 karşılaşmada 8 galibiyet alırken 3 maç berabere bitti. Kadıköy'de en son 17 Eylül'de Alanya ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler sonrasında üst üste 5 galibiyet almıştı. Seri Ferencvaros beraberliği ile bozuldu. Kanarya sallandı ama yıkılmadı.