‘Şampiyon yap bizi’ başkanı kızdırdı!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 28. spor salonunu Kırıkkale'de açtı.
Açıklama yaptığı sırada taraftarların "Şampiyon yap bizi"
tezahüratına sinirlenen Saran, konuşmasını keserek "GFB, bir daha almam sizi maçlara. Bir durun lan. Bugün çocuklar için buradayız"
diye tepki gösterdi. Başkan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sadece bir spor salonu açmıyoruz; bir hayali, bir imkânı, bir başlangıcı açıyoruz. İnşallah bu sene şampiyon olacağız"
dedi. Açılışa katılan Ertan Torunoğulları şampiyonluk yarışı için "Galatasaray'la puan farkının 2'ye düşmesi bizim için sevindirici bir olay. Takıma ve hocamıza güveniyoruz. Tek hedefimiz Rizespor maçı, onu aldıktan sonra maç maç devam edeceğiz"
diye konuştu. Yönetici Turgay Terzi ise "Herkesin düşündüğü şey Rize maçı. Takım üzerinde bir baskı yok. Geçmiş yıllardaki şeyleri yaşamak istemiyoruz"
ifadelerini kullandı.