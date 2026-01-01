Şampiyonluk hayalimi yarıda bırakamam!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 2 kez ifade vermiş ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Yaşanan süreç sonrası Sadettin Saran ve yönetim kurulunun olağanüstü seçimli genel kurul kararı alıp almayacağı merak konusu olmuştu. Başkan Saran, konuyla ilgili açıklamayı FBTV'den şu sözlerle yaptı: "Görev sürem boyunca sizler de gördünüz, konuşmayı seven bir başkan olmadım. Özellikle şahsımı ilgilendiren başlıklarda geri planda durmayı tercih ettim. Gelinen noktada durduğum yeri sakinlikle anlatmanın vakti geldi. Fenerbahçemizin finansal özgürlüğüne bu kadar yakın oluşu, Avrupa ve ligdeki maçların programı, şampiyonluğa olan inancımız, ilk yarıyı namağlup bitirmiş oluşumuz ve hedefe her gün daha da yaklaşmamız, tüm branşlarda yeni yönetim olarak başlattığımız ve bitirilmesi gereken dünya çapında transferler, projeler nedeniyle başkanlık görevimi sezon sonuna kadar sürdürecek, sonra kulübümüzü olağanüstü genel kurula götüreceğiz.
Bu göreve