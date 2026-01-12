Savaşçı ruhunu karateye borçlu

Fenerbahçe'nin 48 saat içinde İtalya ekibi Lazio'dan 4.5 yıllığına renklerine bağladığı Matteo Guendouzi, tek idmanla çıktığı ilk maç olan Galatasaray derbisine golüyle damga vurdu. 28 milyon Euro bonservis bedelinin eleştirilerine rağmen rüştünü ispat eden 26 yaşındaki Fransız futbolcunun, sahada basmadık yer bırakmayan performansının arkasında sporcu geçmişi var. İşte Guendouzi'nin enerjisinin ve savaşçı ruhunun hikâyesi…

ÜÇÜNCÜLÜK MADALYASI VAR

6 yaşında Paris Saint- Germain altyapısında futbola başlayan oyuncu, 9 sene boyunca başkent ekibinde top koşturdu. Esnekliğini, savaşçı ruhunu ve dinamizmini küçük yaştan beri yaptığı karateye borçlu. Babası Mohamed Guendouzi'nin karate hocası olmasından dolayı uzun süre bu sporla ilgilendi. Genç yaşında karatede Fransa şampiyonasında üçüncülük elde etti. Guendouzi, ikisini bir arada yürütemediği için daha çok sevdiği futbolu seçti. Oyuncunun aile bireylerinin çoğu da dövüş sporuyla uğraşıyor.

'BÜYÜK AVANTAJ SAĞLIYOR'

Guendouzi, 2018-19 sezonunda Arsenal'e transfer olduğunda verdiği röportajda, "Karate yaptığım dönemden çok güzel anılarım var. Sahada daha esnek olduğumu söyleyebilirim, bana bu büyük bir avantaj sağlıyor. Karate çok yoğun bir spor, bu yüzden bu kadar büyük bir çaba gösterebiliyorum. Savaşçı zihniyetine sahip olabiliyorum" demişti.



GUENDOUZİ NE YAPTI?

1 Gol

9/8 Kazanılan ikili mücadele

%79 Pas isabeti

7 Sahipsiz top kazanma

6 Uzaklaştırma

3 Top kapma

2/2 Başarılı çalım



'RÜYA GİBİ BAŞLANGIÇ'

SÜPER Kupa finalinin ardından Avrupa basını, özellikle Fenerbahçe'nin yıldızı Guendouzi'ye geniş yer ayırdı.

BILD / (ALMANYA): Yeni transfer Guendouzi, ilk maçında golünü attı.

LIGABLATT (ALMANYA): Guendouzi, Fenerbahçe'yi Süper Kupa'da zafere taşıdı. 11 sene sonra şampiyonluk geldi.

L'EQUIPE (FRANSA): Guendouzi, hemen uyum sağladı ve golünü kaydetti.

TUTTO MERCATO (İTALYA): Guendouzi, Fenerbahçe formasıyla rüya gibi bir başlangıç yaptı. Golü buldu, Türkiye'nin ilgi odağı halini aldı.

CORRIERE DELLO SPORT (İTALYA): Guendouzi, Fenerbahçe taraftarına kendini golle tanıttı.

MARCA (İSPANYA): Eski Mallorca, Espanyol, R.Madrid ve PSGli Asensio, F.Bahçe'yi zafere taşıdı.

SKY SPORTS (İNGILTERE): Fenerbahçe'ye transfer olan Guendouzi golünü attı ve kupayı kaldırdı.