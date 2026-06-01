Seçimi kazanan Guirassy’i alır

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi dün Antalya'da Akdeniz Fenerbahçeliler Derneği üyeleriyle buluştu. Safi transferler için şunları söyledi: "Guirassy ile Nisan'ın 23'ünde ben kendim de görüştüm. Yarın da (bugün) görüşeceğiz. Guirassy de Dortmund'un kontratlı oyuncusu. Benim zaten uzun zamandır takip ettiğim bir oyuncu. Dolayısıyla seçimi kim kazanacaksa Guirassy'ı da gider alır. O yüzden bu kardeşiniz onu alacak inşallah.

LEAO BİZİM TOPÇUMUZ DEĞİL

Ben kışın Lookman ile de görüştüm. Artık bizim gündemimizde değil kendisi. Rafael Leao'yu da gittim, seyrettim. 10. dakikada bizim topçumuz olmadığını anladım. Nasıl anladın derseniz; sorduk, soruşturduk herkese. Rakibimiz de Muriqi'yi alıyormuş, tebrik ederiz. Güzel bir rekabet olacak. İki tane milli oyuncuyla anlaştık, onları da açıklayacağız. 'İki tane de dünya yıldızı getireceğim' dedim, bu belki üç bile olabilir…"

LEWANDOWSKİ SÜRPRİZİ

F.Bahçe başkan adayı Hakan Safi'nin diğer santrfor adayı ise dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski… Safi yönetiminin, Barcelona ile sözleşmesi sona eren Polonyalı yıldız için resmi teklif yaptığı öğrenildi. 37 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor. Lewandowski'nin iki yıllık sözleşme istediği öğrenildi. Safi'nin, şartları zorlamaya hazır olduğu ifade edildi.