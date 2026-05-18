Sevinç&Hüzün

Sezon bitti, F.Bahçe'de gözler artık 6-7 Haziran'daki başkanlık seçimine çevrildi

SEZON ÖZETİ!

F.Bahçe teknik sorumlusu Zeki Murat Göle karşılaşma sonunda, "2-0'dan 3-2'yi bulduk ama sezonun özeti gibi bir son yaşadık ve sahadan beraberlikle ayrıldık" dedi.



KEREM'DEN OLAY SÖZLER

Eyüpspor maçında 2 gol birden atan Kerem Aktürkoğlu, kendi adına sezonu şu sözlerle değerlendirdi: "Fenerbahçe forması giydiğim için mutlu ve gururluyum. Hiç pişmanlık yaşamadım ve yaşamayacağım da. Daha güzel şeyler yaşamak ve yaşatmak isterdim ama her şeyde bir hayır vardır. Bundan sonraki süreçte neler olacağını bilmiyoruz. Taraftarımızı galibiyetle mutlu etmek isterdik. Bunu yapamadığımız için üzgünüm. Söyleyecek çok şey var ama kırmak dökmek istemiyorum. Seneye inşallah çok daha güzel günler olacak. Ben buna canı gönülden inanıyorum. Taraftarımız da buna inansın. Bizi yalnız bırakmayan taraftarımızın ayaklarına sağlık. Ben bir karar alıp buraya geldim. Bunun da sonuna kadar arkasındayım. Fenerbahçeli olduğum için de mutlu ve gururluyum. Bu sene için haklarını helal etsinler."



İKİ İSİM TAMAM AMA SON KARAR YENİ YÖNETİMDE

Sadettin Saran cephesinin, yeni yönetime sunulmak üzere iki yıldız isim için önemli adımlar attığı öğrenildi. Serhou Guirassy ile prensipte anlaşıldı. Borussia Dortmund'un da golcü futbolcunun bonservisi konusunda kolaylık sağlayacağı öğrenildi. Liverpool'la sözleşmesi biten İskoç sol bek Andrew Robertson için de önemli mesafe kat edildi. Bonservisi elinde olan Robertson'ın, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ve İngiltere dışındaki seçeneklere sıcak baktığı belirtildi.

SARAN'DAN MUTSUZ VEDA

21 Eylül 2025'te Ali Koç'a karşı 257 oy farkla kazanarak Fenerbahçe'nin 34. başkanı olan Sadettin Saran, dün bu sıfatla son kez futbol takımına tribün desteği verdi. Ancak son karşılaşmada galibiyete hasret kaldı. Saran seçim kararı alırken 6-7 Haziran'daki kongrede aday olmayacağını açıklamıştı.

G.SARAY'DAN SONRA EYÜPSPOR YAPTI!

Eyüpspor, Süper Lig'de son 4 haftadaki çıkışını Fenerbahçe karşısında da sürdürdü. 13 Nisan'daki Samsun yenilgisinden sonra yükselişe geçen İstanbul ekibi, Karagümrük (1-2), Gaziantep (3-0), Kayseri (1-1) ve Ç.Rize'ye (4-0) kaybetmedi. F.Bahçe ile berabere kaldı. Ayrıca dün Galatasaray'dan (Eylül 2024) bu yana Fenerbahçe'ye konuk olduğu bir Süper Lig maçının ilk yarısında iki gol atan ilk İstanbul takımı oldu.

TALHA: ŞOKTAYIM!

OYUNA sonradan giren ve Eyüpspor'u ligde tutan golü atan Talha karşılaşma sonrası şoktaydı. Futbolcu duygularını, "Şu an ne hissedeceğimi bilemiyorum. Takımı ligde tutan golü atmak, gözyaşları. Yüzüme bakın sıfır duygu. Şoktayım hâlâ" diyerek dile getirdi.

TARİH YAZDIK

EYÜPSPORLU Metehan karşılaşma sonrası "Tarih yazdık. Takım içinde ne yaşadığımızı biz biliriz. Tüm sezonun yükünü yaşadık. Sahaya nasıl çıktığımızı bir Allah bir biz biliriz. Son 20 dakika küme düşüyorduk. Allah yardım etti bir gol attık. Ligde kaldığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.