Sezon başı kampı sorgulanmalı

, Fenerbahçe'de üst üste gelen sakatlıkları'a değerlendirdi. Gültekin, mevcut tabloya bakıldığında travmatik değil, daha çok tekrarlayan kas problemlerinin ön plana çıktığının altını çizip şunları söyledi:Diğer futbolculardaki durum daha çok sürekli tekrarlayan, kronikleşmeye meyilli kas sakatlıkları gibi görünüyor.Zaten Fenerbahçe sağlık ekibi de mutlaka bunu detaylı şekilde araştırıp sorguluyordur.Bu oyuncular üst düzey profesyoneller. EğerSezon başı ve devre arası kamp programları, yükleme planlaması ve toparlanma süreçleri mutlaka sorgulanmalı."

