Sıcak isterim!

F.Bahçe'de kadro planlamasında yer almayan Youssef En-Nesyri'ye resmi teklifler gelmeye devam ediyor. Şu ana kadarkulüpleri Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. İngiltere'nin soğuk havası nedeniyle Premier Lig'e mesafeli duran Faslı golcüye, İtalya'nın güneyindeki Napoli talip oldu.. F.Bahçe cephesi, 28 yaşındaki oyuncusunu öncelikli olarak bonservisiyle satmayı hedefliyor. Ancak daha önce sarı-lacivertli kulübe önerilen Lukaku'nun, pazarlık sürecinde bu transfere dahil edilme ihtimali bulunuyor.