Sıcak isterim!

F.Bahçe'de kadro planlamasında yer almayan Youssef En-Nesyri'ye resmi teklifler gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar Nottingham Forest, Everton, Napoli ve Al Sadd
kulüpleri Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. İngiltere'nin soğuk havası nedeniyle Premier Lig'e mesafeli duran Faslı golcüye, İtalya'nın güneyindeki Napoli talip oldu. Conte'nin raporu doğrultusunda harekete geçen Serie A devi, En-Nesyri için satın alma opsiyonlu kiralık formülü ile transferi bitirmek istiyor
. F.Bahçe cephesi, 28 yaşındaki oyuncusunu öncelikli olarak bonservisiyle satmayı hedefliyor. Ancak daha önce sarı-lacivertli kulübe önerilen Lukaku'nun, pazarlık sürecinde bu transfere dahil edilme ihtimali bulunuyor. Napoli'nin Lukaku'yu kadroda düşünmemesi halinde, Belçikalı golcüyü Fenerbahçe'ye önermesi de masadaki seçenekler arasında yer alıyor.