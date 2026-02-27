Sihir var mucize yok!

Avrupa'da son 16'yı göremeyen sarı-lacivertliler rotasını şampiyonluk için Süper Lig'e çevirdi

BAŞIMIZ DİK VEDA ETTİK

İki golle gecenin adamı olan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmayı, "3-0 yenildiğimiz ilk maçtan sonra pes etmeyeceğimizi söylemiştik. Ligde de taraftarımızı üzdük. Pes etmeyeceğimizi göstermek için bir şanstı. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Skor ne olursa olsun başımız dik bir şekilde Avrupa Ligi'ne veda ediyoruz. Zor bir fikstür başlıyor. Ama üstesinden gelebiliriz" diyerek değerlendirdi.





YENİ YETENEK ALAETTİN

F.Bahçe'de dün maçın artılarından biri de genç yıldız Alaettin Ekici'nin süre almasıydı. 76'da Cherif'in yerine oyuna giren 17 yaşındaki sol kanat kısa sürede beğeni topladı. Genç yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş ve Beyoğlu maçlarında 1'er dakika oynamış, Erzurum'a karşı ise 6 dakika forma giymişti

KEYİF ALDIK

F.Bahçe kalecisi Tarık karşılaşmayı, "Maça çıkarken keyif almak için sahaya çıktık. Bu kadar eksik olmamıza rağmen özveriyle mücadele ettik. 2-0'dan sonra tura inandık açıkçası. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

EDERSON'U ARATMADI

Ederson'un sakat, Mert Günok ise UEFA listesinde olmadığı için Tarık Çetin kariyerinde ilk kez bir Avrupa maçında kaleye geçti. 29 yaşındaki file bekçisine ilk yarıda iş düşmedi. Bir gol yemesine rağmen özellikle skor 2-0'ken çok kritik bir kurtarışa imza attı. Mutlak 3 gole izin vermedi

GUENDOUZİ STOPER

Sakat ve cezalar nedeniyle 7 oyuncusundan yoksun F.Bahçe'de Guendouzi stoperde görev yaptı. Yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle 3 kulvarda 15 resmi maç kaçıran Archie Brown, yaklaşık 2,5 ay sonra 11'de sahaya çıktı. Son olarak 15 Aralık 2025 tarihinde Konyaspor karşı oynamıştı.

DİREKT ANTALYA'YA

Fenerbahçe yoğun fikstür nedeniyle dün İngiltere'den direkt Antalya'ya uçtu. 1 Mart'ta Antalyaspor ile oynayacağı maça kadar burada çalışacak. Karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek.