Şimdi Rangers düşünsün

Avrupa'daki tek temsilcimiz F.Bahçe, Avrupa Ligi'nde son 16 turunda İskoç ekibi Rangers ile eşleşti. Lig aşamasını 24. tamamlayıp Anderlecht'i saf dışı bırakan Kanarya, Rangers'ı geçmesi halinde ise Athletic Bilbao-Roma eşleşmesinde gülen taraf ile karşı karşıya gelecek. 6 Mart Perşembe İstanbul'da oynanacak mücadelenin rövanşı 13 Mart Perşembe günü Glasgow'daki Ibrox Stadı'nda yapılacak. Sarı-lacivertliler daha önce Rangers ile 2001-02 sezonunda Şampiyonlar Ligi ön elemesinde eşleşmişti. F.Bahçe deplasmanda 0-0 berabere kalıp evinde 2-1 ile tur vizesini alan takımdı. Öte yandan F.Bahçe çeyrek ve yarı final bileti alması halinde de ilk maçlarını evinde oynayacak.





BİZİM SAYEMİZDE DEVLER LİGİ'NE DİREKT GİDİLİYOR!

F.BAHÇE Asbaşkanı Acun Ilıcalı, birbirine denk takımların karşılaşacağını söyledi. A SPOR'A konuşan ve "Kolay değil, iyi bir kura" diyerek eşleşmeyi yorumlayan Ilıcalı, şunları söyledi: "Olympiakos'u istiyorduk ama bizim için fark etmez. Bizim ilk turdaki kuramız Avrupa Ligi'nin en zor 3. kurasıydı. O gruptan çıktıktan sonra, o başarıdan sonra Anderlecht'i eze eze eledik. Türk takımlarının Avrupa takımlarını böyle elediklerini çok görmüyoruz. Takımımıza ve hocamıza inanıyoruz. Biz en başından beri Jose Mourinho F.Bahçe'si izliyoruz. Alışma süreci vardı. A. Bilbao-Roma eşleşmesinden Roma'yı rakip olarak isterim. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılması, son 5 seneki puana bakınca F.Bahçe sayesinde."



'F.BAHÇE'DEN KORKMUYORUZ'

RANGERS forması giyen Belçikalı orta saha Nicolas Raskin, kurayı değerlendirdi. 23 yaşındaki futbolcu, "Heyecan verici olacak. Her zaman inancımız var ve ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Kimseden korkmuyoruz" diye konuştu.