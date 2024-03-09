Sinir bozucu yenilgi

UNION
SG'nin Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyet Belçika basınında geniş yankı buldu. Atılan manşetler şöyle;
BRUZZ:
Union'un F.Bahçe karşısında sinir bozucu akşamı.
HLN:
Batshuayi ve F.Bahçe'nin skorları, Union'a 0-3'lük ağır bir yenilgi yaşattı.
ZTBF:
3 şans, 3 gol: Fenerbahce ve Michy Batshuayi, Union Saint- Gilloise'ye gerçekçilik dersi verdi.
NIEUWSBLAD:
Çok kötü ama Union adına ne yazık ki, Fenerbahçe'ye karşı alınan yenilginin ardından Brükselliler artık tamamen şampiyonluğa ve kupaya odaklanmış durumda.
DE STANDAARD:
Union'un Avrupa'da ayakta kalabilmesi için İstanbul'da mucizeye ihtiyacı var.