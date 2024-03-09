Sinir bozucu yenilgi

SG'nin Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyet Belçika basınında geniş yankı buldu. Atılan manşetler şöyle;Union'un F.Bahçe karşısında sinir bozucu akşamı.Batshuayi ve F.Bahçe'nin skorları, Union'a 0-3'lük ağır bir yenilgi yaşattı.3 şans, 3 gol: Fenerbahce ve Michy Batshuayi, Union Saint- Gilloise'ye gerçekçilik dersi verdi.Çok kötü ama Union adına ne yazık ki, Fenerbahçe'ye karşı alınan yenilginin ardından Brükselliler artık tamamen şampiyonluğa ve kupaya odaklanmış durumda.Union'un Avrupa'da ayakta kalabilmesi için İstanbul'da mucizeye ihtiyacı var.