Sistemi yıkmaya çalışıyorum!

"BİR SENE DAHA KONTRATIM VAR VE TEK DÜŞÜNDÜĞÜM ŞEY FENERBAHÇE"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rangers ile oynayacakları Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı. Celtic'e de Rangers'a da saygısı olduğunu belirten Portekizli hoca, "Bizim için zor bir maç olacak ama İskoç takımına karşı oynamak ve önümüzdeki hafta İskoçya'ya gidecek olmaktan mutluyum" diyerek sözlerine başladı. 90'lı yılarda İskoçya'da harika bir dönem geçirdiğini de anlatan tecrübeli hoca, "Oradaki teknik direktörlük kursundaki öğretilen metodolojiler çok önemliydi. Genç teknik adamlar, bana ilk adım için nereye gitmeleri gerektiğini sorduklarında 'İskoçya' diyorum" ifadelerini kullandı.



BENİM DEĞİL KULÜBÜN GELECEĞİ DAHA ÖNEMLİ

Fenerbahçe'nin tüm branşlardaki başarı projesine inanıp inanmadığı ve kendisinin de bu projenin içinde uzun yıllar yer alıp almayacağı sorulan Mourinho, "Burası büyük bir spor kulübü. Obradovic'in yaptıklarını burada yokken biliyordum. Jasikevicius'un başarılarını da hissediyorum. Buradaki başarı herkese ait. Birlik olduğumuz zaman er ya da geç başarı gelecektir. Benim geleceğim önemli değil, önemli olan Fenerbahçe. Bir sene daha kontratım var ve tek düşündüğüm şey Fenerbahçe" yanıtını verdi. 'Celtic ya da Rangers'ı çalıştırır mısınız?' sorusunu "İşim sadakat gerektiren bir iş ve şu anda bir işim var. Ama gelecekte neden olmasın. İkisi de çok büyük takımlar" diye cevapladı.



HİÇBİR ZAMAN AĞLAMADIK

FRED ve Osayi'nin Rangers maçında cezalı olduğu, Oğuz'un listede olmadığı hatırlatıldığında Mourinho, "Fred önemli bir oyuncu olsa da yerine önemli isimler var. İsmail Yüksek bu maça henüz hazır değil ama idmanda bakacağız. Biz birçok zorlukla karşılaştık fakat ağlamadık. Bir şekilde çözüm buluyoruz" diye konuştu. Ligdeki yarış içinse "Saha dışında zorluklarla karşılaşmadık, saha içerisinde zorluklarla karşılaştık. Çünkü iyi takımlara karşı oynadık. Rakiplere saygı duyduk. Zorluklar da yaşadık. 18 maçtır yenilmeme sebebimiz, zorluklarla mücadele etmek. Buraya geldiğimde taraftarlara her gün savaşacağımın sözünü vermiştim. Bunun normal bir savaş olacağını ve adil bir turnuvada her maçı kazanmak olarak düşünmüştüm. Birkaç ay geçirdikten sonra birazcık daha fazlasını yapmam gerektiğini fark ettim" ifadelerini kullandı.