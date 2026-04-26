Siz kazanın, gerisini bize bırakın!

İddiasını sürdürmek için derbide kazanmak zorunda olan F.Bahçe'de yönetim taşın altına elini koydu. Daha önce Ç.Rize ve G.Saray maçlarını kapsayan 3 milyon dolarlık (yaklaşık 135 milyon TL) paket ödül belirleyen sarı-lacivertliler, Rize ile beraberliğine rağmen rakamdan geri adım atmadı. Başkan Sadettin Saran'ın oyuncularına 3 milyon dolarlık primin derbi için geçerli olduğunu bildirerek, "Yeter ki G.Saray'ı yenin, gerisini bize bırakın." mesajını yolladığı öğrenildi.

EDERSON YENİ SAYFA AÇACAK

Çaykur Rizespor karşılaşmasının son dakikalarında yediği hatalı golle hedef tahtasına konan Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Ederson, derbiye ekstra motive oldu. Geçen hafta yaptığı hatalı çıkış nedeniyle tüm sorumluluğu üstüne alarak takım arkadaşlarından özür dileyen Brezilyalı eldivenin, bugün RAMS Park'ta ağlarını düşürmeyerek kendini affettirmeyi planladığı öğrenildi. Eleştirilere rağmen kendisine destek veren hocası Domenico Tedesco'nun da güvenini boşa çıkarmak istemeyen 32 yaşındaki file bekçisi, taraftarlarının da yeniden gözüne girmeyi hedefliyor.