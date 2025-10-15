Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Skriniar’a Juve talip
Bremer’in iki ay takımdan ayrı kalacak olması nedeniyle harekete geçen İtalyan devi, listenin ilk sırasına F.Bahçe’nin Slovak kaptanını yazdı

Samet YÜKSEL
Çalkantılı günler yaşayan, kadro dışı haberleriyle gündemi meşgul eden Fenerbahçe'nin kaptanına teklif var. İtalyan devi Juventus, geçen sezon sarı-lacivertli takımda kiralık oynayan ve yaz transfer döneminde PSG'ye 6 milyon Euro bonservis ödenerek tapusu alınan Milan Skriniar'ı gözüne kestirdi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Serie A devi, sakatlığı nedeniyle en az 2 ay forma giyemeyecek olan Bremer'in yerine arayışlara başlarken, Skriniar listenin tepesinde yer aldı. Lider yapısı, performansı ve istikrarıyla Fenerbahçe'de en fazla ön plana çıkan isim olarak Slovak stoper dışında Juventus'un listesindeki diğer isim Bayern Münih'te yedek kulübesine hapsolan Kim Min-jae olduğu da haberde yer aldı.

