Skriniar’a Juve talip

Çalkantılı günler yaşayan, kadro dışı haberleriyle gündemi meşgul eden Fenerbahçe'nin kaptanına teklif var. İtalyan devi Juventus, geçen sezon sarı-lacivertli takımda kiralık oynayan ve yaz transfer döneminde PSG'ye 6 milyon Euro bonservis ödenerek tapusu alınan Milan Skriniar'ı gözüne kestirdi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Serie A devi, sakatlığı nedeniyle en az 2 ay forma giyemeyecek olan Bremer'in yerine arayışlara başlarken, Skriniar listenin tepesinde yer aldı. Lider yapısı, performansı ve istikrarıyla Fenerbahçe'de en fazla ön plana çıkan isim olarak Slovak stoper dışında Juventus'un listesindeki diğer isim Bayern Münih'te yedek kulübesine hapsolan Kim Min-jae olduğu da haberde yer aldı.