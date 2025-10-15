Skriniar’a Juve talip

Çalkantılı günler yaşayan, kadro dışı haberleriyle gündemi meşgul eden Fenerbahçe'nin kaptanına teklif var. İtalyan devi Juventus, geçen sezon sarı-lacivertli takımda kiralık oynayan ve yaz transfer döneminde PSG'ye 6 milyon Euro bonservis ödenerek tapusu alınan Milan Skriniar'ı gözüne kestirdi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Serie A devi, sakatlığı nedeniyle en az 2 ay forma giyemeyecek olan Bremer'in yerine arayışlara başlarken, Skriniar listenin tepesinde yer aldı.