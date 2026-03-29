Skriniar’ın arkadaşı De Vrij F.Bahçe’ye

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

F.Bahçe, stoper hattını güçlendirmek adına rotasını İtalya'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, İnter forması giyen Stefan de Vrij için girişimlere başladı. Çizme ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı savunmacı, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. De Vrij, İnter'de 5 sezon boyunca Milan Skriniar ile birlikte görev yaparak savunmanın bel kemiğini oluşturdu. 34 yaşındaki futbolcunun, yeni sözleşme yapmayı düşünmediği öğrenildi. Bu sezon 14 maçta forma giyen Hollandalı, oyun bilgisiyle F.Bahçe'ye liderlik katabilecek isimler arasında gösteriliyor. Yönetimin, durumu yakından takip ettiği ve sezon sonunda somut adımlar atabileceği ifade edildi.