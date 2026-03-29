Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Skriniar’ın arkadaşı De Vrij F.Bahçe’ye
Giriş Tarihi: 29.03.2026

Skriniar'ın arkadaşı De Vrij F.Bahçe'ye

  • ABONE OL
F.Bahçe, stoper hattını güçlendirmek adına rotasını İtalya'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, İnter forması giyen Stefan de Vrij için girişimlere başladı. Çizme ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı savunmacı, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. De Vrij, İnter'de 5 sezon boyunca Milan Skriniar ile birlikte görev yaparak savunmanın bel kemiğini oluşturdu. 34 yaşındaki futbolcunun, yeni sözleşme yapmayı düşünmediği öğrenildi. Bu sezon 14 maçta forma giyen Hollandalı, oyun bilgisiyle F.Bahçe'ye liderlik katabilecek isimler arasında gösteriliyor. Yönetimin, durumu yakından takip ettiği ve sezon sonunda somut adımlar atabileceği ifade edildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz