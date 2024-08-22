Sol ayaklı stoper isterim!

Fenerbahçe artık Ferdi Kadıoğlu'nun vedası için saatleri sayıyor. Milli futbolcu, İngiliz ekibi Brighton'a 5 yıllık imza atacak.
Bu transferden sarı-lacivertli kulübün kasasına 35 milyon Euro girecek. Asıl merak edilen, Ferdi'nin ayrılığı sonrası takıma kimin geleceği. Teknik direktör Jose Mourinho, B ve C planlarını yaptı.
Portekizli hoca, Ferdi'nin ayrılığı sonrası sol bekte Jayden Oosterwolde'yi oynatmaya karar verdi. Portekizli teknik adam savunmayı güçlendirmek isterken, yönetimden sol bek değil stoper takviyesinde bulundu. Özellikle Becao ve Djiku'yu yetersiz gören
tecrübeli çalıştırıcı, kadrosuna sol ayaklı bir stoper katmayı düşünüyor.
FULHAM'DA OYNAYAN CALVİN BASSEY LİSTEDE İLK SIRADA
Mourinho'nun isteği doğrultusunda çalışmalara başlayan Fenerbahçe, Calvin Bassey ismine yöneldi. 24 yaşındaki stoper, Fulham'da forma giyiyor. 16 milyon Euro piyasa değerine sahip oyuncu, sol ayaklı olmasının yanı sıra hızı ve güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.
Sarı-lacivertliler stoper transferi için 12-13 milyon Euro ayırmayı planlıyor.
MEDINA'DA İŞLEM TAMAM
Brezilya
basını, Fred'in yedeği olarak potansiyeli yüksek bir isim arayan Fenerbahçe'nin, Boca Juniors'ta forma giyen 22 yaşındaki Arjantinli orta saha Cristian Medina ile anlaştığını iddia etti. Medina için Boca Juniors'a, 11 milyon dolar teklif edildiği belirtildi. 2020 yılında Boca Juniors'a transfer olan 22 yaşındaki Tangocu, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda çıktığı 26 maçta 3 gol-4 asistlik performans sergiledi. Medina, 4 kez Arjantin A Milli Takımı formasını giydi.
'FENERBAHÇE'YE ZARAR VEREBİLİRİZ!'
Ç
aykur Rizesporlu Akintola, Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacakları maç için iddialı konuştu. Süper Lig'e bir beraberlik (Başakşehir), bir galibiyetle (A.Demir) başladıklarını hatırlatan Nijeryalı forvet, "Harika işler yapıyoruz. Kaybetmeyi ya da beraberliği düşünmüyoruz, Fenerbahçe'ye zarar verebiliriz. 3 puanı almaya odaklandık"
diye konuştu.
AYRILACAKLAR LİSTESİ KABARIK
Fenerbahçe'de
Crespo ve Pedro'nun sözleşmeleri feshedilirken, Luan Peres'e de talip çıktı. Ancak Peres gitse bile ayrılması istenen 5 oyuncu daha var. Kanarya'da Serdar Aziz, Miha Zajc, Rade Krunic, Ryan Kent ve Emre Mor'un menajerlerine, bir an önce takım bulmaları gerektiği bir kez daha iletildi.