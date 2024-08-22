Sol ayaklı stoper isterim!

Fenerbahçe artık Ferdi Kadıoğlu'nun vedası için saatleri sayıyor.Bu transferden sarı-lacivertli kulübün kasasına 35 milyon Euro girecek. Asıl merak edilen, Ferdi'nin ayrılığı sonrası takıma kimin geleceği. Teknik direktörPortekizli hoca, Ferdi'nin ayrılığı sonrası sol bekte Jayden Oosterwolde'yi oynatmaya karar verdi. Portekizli teknik adam savunmayı güçlendirmek isterken, yönetimden sol bek değil stoper takviyesinde bulundu.tecrübeli çalıştırıcı, kadrosuna sol ayaklı bir stoper katmayı düşünüyor.Mourinho'nun isteği doğrultusunda çalışmalara başlayan Fenerbahçe, Calvin Bassey ismine yöneldi. 24 yaşındaki stoper, Fulham'da forma giyiyor.Sarı-lacivertliler stoper transferi için 12-13 milyon Euro ayırmayı planlıyor.basını, Fred'in yedeği olarak potansiyeli yüksek bir isim arayan Fenerbahçe'nin, Boca Juniors'ta forma giyen 22 yaşındaki Arjantinli orta saha Cristian Medina ile anlaştığını iddia etti. Medina için Boca Juniors'a, 11 milyon dolar teklif edildiği belirtildi. 2020 yılında Boca Juniors'a transfer olan 22 yaşındaki Tangocu, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda çıktığı 26 maçta 3 gol-4 asistlik performans sergiledi. Medina, 4 kez Arjantin A Milli Takımı formasını giydi.aykur Rizesporlu Akintola, Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacakları maç için iddialı konuştu. Süper Lig'e bir beraberlik (Başakşehir), bir galibiyetle (A.Demir) başladıklarını hatırlatan Nijeryalı forvet,diye konuştu.Crespo ve Pedro'nun sözleşmeleri feshedilirken, Luan Peres'e de talip çıktı. Ancak Peres gitse bile ayrılması istenen 5 oyuncu daha var. Kanarya'da Serdar Aziz, Miha Zajc, Rade Krunic, Ryan Kent ve Emre Mor'un menajerlerine, bir an önce takım bulmaları gerektiği bir kez daha iletildi.