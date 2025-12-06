Sol bekte plan hazır

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, transfer toplantılarına hız verdi. İki günde bir yöneticilerle bir araya gelen İtalyan hoca, Levent Mercan ve Archie Brown'dan daha üst seviyede bir sol bek takviyesi talep etti. Oyun kurabilen, pas bağlantılarını doğru kuran bir profil isteyen Tedesco'nun bir isim belirtmediği öğrenildi. Sportif direktör Devin Özek, çalışmalara başlarken 7-8 oyuncudan oluşan geniş bir liste hazırlayacak.

LEVENT MERCAN BUGÜN 11'DE OLACAK

Sezon başında transfer edilen Archie Brown için kiralama formülü devreye alındı. 23 yaşındaki oyuncuya gelecek tekliflerin değerlendirileceği, kulübün bu bölgeye mutlaka seviye atlatacak bir transfer yapmayı hedeflediği belirtildi. Bugün oynanacak Başakşehir deplasmanında sol bekte Levent Mercan görev yapacak. Galatasaray derbisinde son dakika asistine imza atan 24 yaşındaki futbolcunun transfer edilecek yeni sol bekle forma rekabetine gireceği ifade edildi.



ÇOK ÖZEL MİSAFİRLER

F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyelerinin Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde özel konukları vardı. Nefus Nakipoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan gelen 35 misafir, başkan ve futbolcularla buluştu. Oyuncularla ve başkanla bol bol fotoğraf çektiren konuklar, eğlenceli bir gün yaşadı.