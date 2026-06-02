Sözleşmesi iki yıllık olacak

F.Bahçe'de başkanlık yarışı için geri sayıma geçildi. 6-7 Haziran'daki kongre öncesi hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi somut adımlar atmaya başladı. En merak edilen konu, teknik direktörün kim olacağı. Türkiye'nin SABAH Spor'dan öğrendiği Conte hamlesinde de yeni gelişmeler yaşanıyor. Başkan adayı Hakan Safi daha önce görüşüp, prensipte anlaştığı İtalyan hoca ile bir görüşme daha gerçekleştirecek ve sözleşme şartları konuşulacak. Seçim çalışmalarını İtalyan efsane Paolo Maldini ile sürdüren Safi, Napoli ile yollarını ayıran Conte'ye göreve gelmesi halinde 2 yıllık anlaşma önerecek. Süre konusunda anlaşma sağlanırsa 56 yaşındaki teknik adam göreve başlayacak.

SABAHSABAH SPOR, 31 Mayıs Pazar günü bu sayfalarda "Safi'nin bombası Conte" başlığı ile tecrübeli teknik direktörle el sıkışıldığını okuyucularına duyurmuştu.

'İki milli oyuncuyla anlaştım'

F.BAHÇE başkan adayı Hakan Safi, transferlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İki milli yıldızı İstanbul'a getirdiğini belirten Safi, "İki yıldızı Türkiye'ye getirdim, anlaştım. Bu gece (dün) dışarıda değil kapalı bir yerde görüşeceğim. İki milli oyuncu ile de anlaştım'' dedi. Hakan Safi ayrıca, "Seçime kadar 2-3 dünya yıldızı getireceğimi söyledim. Islak imza olmadan açıklamıyorum, sizlere mahcup olmamak için'' ifadelerini kullandı.