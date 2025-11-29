Stoperde hedef Amir Rrahmanı

SAVUNMA hattında sorunlar yaşayan Fenerbahçe için İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Corriere dello Sport'un haberine göre; sarı-lacivertliler, Napoli'den Amir Rrahmani ile ilgileniyor. İtalyan kulübünün 31 yaşındaki stoperinin, aynı zamanda Beşiktaş'ın da gündeminde bulunduğu aktarıldı. 1.92 boyundaki sağ ayaklı Kosovalı futbolcunun, Napoli ile sözleşme yenileme görüşmelerinde ilerleme kaydedemediği
vurgulanırken bu iki büyük Türk takımının, Rrahmani'yi kadrosuna katmak için hamle yapmaya hazırlandığı aktarıldı.