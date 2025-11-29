Stoperde hedef Amir Rrahmanı

SAVUNMA hattında sorunlar yaşayan Fenerbahçe için İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Corriere dello Sport'un haberine göre; sarı-lacivertliler, Napoli'den Amir Rrahmani ile ilgileniyor. İtalyan kulübünün 31 yaşındaki stoperinin, aynı zamanda Beşiktaş'ın da gündeminde bulunduğu aktarıldı.vurgulanırken bu iki büyük Türk takımının, Rrahmani'yi kadrosuna katmak için hamle yapmaya hazırlandığı aktarıldı.