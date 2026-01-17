Suudiler yan çizdi pazarlık kızıştı

Fenerbahçe, yıldız orta saha N'Golo Kante için yürüttüğü transfer görüşmelerinde ısrarını sürdürüyor. Yönetim, deneyimli futbolcu ile her konuda anlaşma sağlarken sürecin tamamlanması için kulübü Al İttihad'ın onayını bekliyor. Fransız oyuncuyu sembolik bir bonservis bedeliyle renklerine bağlamayı hedefleyen sarı-lacivertliler, ikinci kez Suudi Arabistan'a çıkarma yaptı ancak beklenmedik bir tavırla karşılaştı. Teknik direktörü Sergio Conceiçao'nun "Kante'yi bırakmak istemiyorum. Ancak daha iyisini alacaksanız gidebilir" diyerek işi yokuşa sürmesi sonrası Al İttihad, ocak ayında oyuncuyu bonservissiz bırakmayacaklarını bildirdi ve 15 milyon Euro'luk bedel çıkardı. Para ödemek istemeyen Fenerbahçe cephesi ise karşı tarafla sıkı pazarlıklarına devam ediyor.

TARAFTARLAR GÜZEL HABERİ BEKLİYOR

Suudilerin 28 milyon Euro net maaş ve 4 milyon Euro bonus içeren sözleşme uzatma teklifini reddeden Kante, Avrupa'ya dönmek istediği için Fenerbahçe ile anlaştı. 8 milyon Euro maaşla 2.5 yıllık imza atmaya hazır olan 34 yaşındaki oyuncu, kulüpler arasındaki görüşmelerin tamamlanmasını bekliyor. Taraftarların büyük heyecana kapıldığı transferi bitirmek isteyen sarı-lacivertli kurmaylar, oyuncuyu en kısa sürede İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

TELEFONA SARILIP ANELKA'YI ARADI

F.BAHÇE'NIN kendisine talip olmasının ardından N'Golo Kante'nin, telefonla 2005-2006 sezonunda sarı-lacivertli takımda oynayan Nicolas Anelka'yı arayarak kulüp ve İstanbul hakkında sorular sorduğu öğrenildi. Anelka'nın olumlu bilgiler vererek, "Bir fırsatın varsa kesinlikle denemelisin. İstanbul yaşamak için çok güzel bir şehir. Fenerbahçe ülkenin en büyük kulüplerinden biri. Taraftarı coşkulu. Orada mutlu olursun" dediği ve bazı tavsiyelerde bulunduğu gelen haberler arasında.

90 DAKİKA SAHADAYDI

Kante, dün takımı Al İttihad'ın, Al Ettifaq ile oynadığı ve 1-0 yenildiği karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. 55 kez topla buluşan yıldız futbolcu, 40 pasında 35 isabet sağladı. 2 şut pası veren Kante, 1 de isabetli şut attı. Girdiği 7 ikili mücadelenin ise 1'ini kazanabildi.