Szymanskı’ye kanca

enerbahçe, Ferdi ile vedalaşmaya hazırlanırken, bir teklif de Szymanski'ye geldi… İtalyan ekibi Napoli, Polonyalı yıldız için 30 milyon Euro teklif etmeye hazır. Teknik direktör Conte'nin geçtiğimiz sezondan bu yana radarında olan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takımda ortaya koyduğu performansla devre arasından itibaren Avrupa kulüplerini peşine takmıştı. JosePortekizli hoca, futbolcusunu tüm maçlarda ilk 11'e yazarken, oyundan hiç almadı.