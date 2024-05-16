Tarihi teklif!

Fenerbahçe'ye başkan adayı olduğunu Mourinho ile duyuran Aziz Yıldırım, dünkü basın toplantısında bu konuyu bir adım öteye taşıdı: "Mourinho'yla 2 saat görüştük. O anlattı, biz anlattık. Sonrasında görüşmeleri menajeriyle ilerleteceğiz. Biz hiç para konuşmadık kendisiyle.
Daha adamın geldiği yok, konuşuyoruz. İkna edersek, şartlarda anlaşırsak gelecek. Mourinho, Suudi Arabistan'a gitmiyor. Gitseydi daha önce giderdi. Paraya ihtiyacı yok.
9 Haziran'da seçim olacak. O tarihe kadar Mourinho bekler mi, beklemez mi bilmiyorum. Eğer rakibimiz de Mourinho'yla çalışmak istiyorsa, divan kurulu başkanımız Şekip Mosturoğlu'na rica edeceğim, menajeriyle görüşecek arkadaşımızla, kendilerinin bu işleri yürütecek adamları beraber gidip Mourinho'yla imzayı atsınlar.
Biz kaybedersek, Mourinho'nun parasının yarısını da ödemeyi taahhüt ediyorum."
YUKARIDA OLAN YUKARI ÇEKER
YILDIZ isimlerle çalışmanın önemine vurgu yapan Yıldırım, "Yukarıda olan, bir şey olduğu zaman sizi yukarı çeker. Aşağıda olan birisi sizi yukarı çekemez. Roberto Carlos geldi buraya 'Biz, Avrupa'da final oynarız. Şampiyon da oluruz' dedi. Bunu bizim oyunculara empoze etti. O motivasyonla oldu. Avrupa'da kupalar kazanmış, başarılar elde etmiş insanlar lazım bize. Parasal olarak herhangi bir sıkıntı yok" dedi. Herkesin kendisine Obradovic'i sorduğunu da hatırlatan Aziz Yıldırım, "Sadece birbirimize selam yolluyoruz. Konuşmuyoruz. Zaten iyi olan şeyler bozulmamalı" dedi.
10 NUMARA CEMİL TURAN
AZİZ Yıldırım'a seçilmesi halinde yapacağı transferler de soruldu. Cevabı esprili oldu: "Taraftar ne Mourinho'yu soruyor ne 10 numarayı. 'Sen ne zaman geliyorsun?'
diyorlar. Gelirsem 10 numara da Cemil Turan olacak." Yıldırım, takımdaki kaliteli isimleri tutmak gerektiğini de sözlerine ekledi.