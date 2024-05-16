Tarihi teklif!

Fenerbahçe'ye başkan adayı olduğunu Mourinho ile duyuran Aziz Yıldırım, dünkü basın toplantısında bu konuyu bir adım öteye taşıdı:Daha adamın geldiği yok, konuşuyoruz. İkna edersek, şartlarda anlaşırsak gelecek.9 Haziran'da seçim olacak. O tarihe kadar Mourinho bekler mi, beklemez mi bilmiyorum. Eğer rakibimiz de Mourinho'yla çalışmak istiyorsa,Biz kaybedersek, Mourinho'nun parasının yarısını da ödemeyi taahhüt ediyorum."YILDIZ isimlerle çalışmanın önemine vurgu yapan Yıldırım, "Yukarıda olan, bir şey olduğu zaman sizi yukarı çeker. Aşağıda olan birisi sizi yukarı çekemez. Roberto Carlos geldi buraya 'Biz, Avrupa'da final oynarız. Şampiyon da oluruz' dedi. Bunu bizim oyunculara empoze etti. O motivasyonla oldu. Avrupa'da kupalar kazanmış, başarılar elde etmiş insanlar lazım bize. Parasal olarak herhangi bir sıkıntı yok" dedi. Herkesin kendisine Obradovic'i sorduğunu da hatırlatan Aziz Yıldırım, "Sadece birbirimize selam yolluyoruz. Konuşmuyoruz. Zaten iyi olan şeyler bozulmamalı" dedi.AZİZ Yıldırım'a seçilmesi halinde yapacağı transferler de soruldu. Cevabı esprili oldu:diyorlar. Gelirsem 10 numara da Cemil Turan olacak." Yıldırım, takımdaki kaliteli isimleri tutmak gerektiğini de sözlerine ekledi.