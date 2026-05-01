Tarihin en kötüsü

Fenerbahçe'nin kiralama ve bonservis bedeliyle beraber 22 milyon Euro'ya (4+18) kadrosuna kattığı Sidiki Cherif büyük hayal kırıklığı yaşatıyor. Yolların ayrıldığı teknik direktör Domenico Tedesco'nun ısrarları sonucu 'Mutlaka alalım' diyerek ocak ayında transfer ettirdiği 19 yaşındaki santrfor, beklentilerin çok altında kaldı. Fenerbahçe'de 15 müsabakada ağları 3 kez bulabilen Cherif, kaçırdıklarıyla saçbaş yoldurdu ve adeta rakibe çalıştı.

İSTENMEYEN ADAM EN-NESYRİ İKİYE KATLADI

6 net pozisyondan yararlanamayan Cherif, maç başına 0.55 değerle sarı-lacivertli takımın en çok gol kaçıran oyuncusu ve ligin en kötü 5'inci forveti oldu. Kariyerinde üst düzey 36 karşılaşması bulunan 19 yaşındaki futbolcu, Youssef En-Nesyri'nin de yerini dolduramadı. F.Bahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Faslı santrfor, devre arasında N'Golo Kante tranferinde 15 milyon Euro'ya Al-İttihad'a satıldı. Suudi Arabistan'da tabelaya 7 gol yazdıran En- Nesyri, selefi Cherif'i ikiye katladı.